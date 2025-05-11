Balıkesir’in Edremit Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlenen "Motivasyon Gecesi 2025" gecesinde, birlik ve beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneği sergilendi.

Salon Kaya’da düzenlenen etkinlikte, canlı müzik ve lezzetli yemekler eşliğinde keyifli anlar yaşandı. Katılımın oldukça yüksek olduğu gözlemlenene gecede konuşan Başhekim Opr. Dr. Oktay Yıldırım, "Onur konuklarımız olan emekli hekim, ebe ve hemşire arkadaşlarımız başta olmak üzere, geceye katılan mesai arkadaşlarıma hoş geldiniz" diyerek, desteklerini esirgemeyen eşlerine de teşekkür etti. Yıldırım, herkese iyi eğlenceler diledi.

Motivasyon gecesinde, emekli personele ve mesleğinde 40 yılı aşkın tecrübeye sahip çalışanlara plaket takdim edildi. Sağlık çalışanları sahne alarak sesleriyle geceye ayrı bir renk kattılar. Gece, sürpriz doğum günü kutlaması, vals ve zeybek dans gösterileriyle renklendi. Pistin bir an olsun boşalmadığı etkinlikte, Edremit Devlet Hastanesi çalışanları birlik ve beraberliklerini pekiştirerek salondan ayrıldılar. Bu unutulmaz gece, sağlık çalışanlarının motivasyonunu artırarak, dayanışma ruhunu güçlendirirken organizasyonun kusursuz geçmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi.