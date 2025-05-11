DÜZCE(İHA) – Düzce’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 41 ilden 700 sporcunun katıldığı Okul Sporları Küçük Erkekler Güreş Türkiye Birinciliği sona erdi.

Düzce Bahçeşehir Spor Salonunda düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkekler Serbest ve Grekomen stilde Güreş Türkiye Birinciliği 41 ilden yaklaşık 700 katılımcı ile tamamlandı. Ülkemizin dört bir yanından gelen küçük pehlivanlar minderde ter döktü. Okul Sporları Küçük Erkekler Güreş Türkiye Birinciliği ödül törenine AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu katıldı.

Ödül töreninin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile şampiyona sona erdi.