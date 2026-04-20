Son dönemde yaşanan olayların ardından Türkiye genelinde okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması gündemde iken, eğitim kurumlarında polis görevlendirilmesi ve turnike sistemlerinin kurulması tartışılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle büyük şehirlerde bazı okullarda giriş-çıkışların daha kontrollü hale getirilmesi planlanıyor. Turnike sistemleriyle öğrencilerin okula giriş saatleri kayıt altına alınacak, yabancı kişilerin okul içine girmesi engellenecek.

Güvenlik uygulamaları çerçevesinde okul çevrelerinde polis ve bekçi denetimlerinin artırılması da gündemde. Yetkililer, amaçlarının öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim görmesini sağlamak olduğunu belirtiyor.

Edirne İlhami Ertem Anadolu Lisesi, 'Güvenli Öğrenci Geçiş Sistemi'ni 2 yıl önce hayata geçirerek okul güvenliği ve dijitalleşme alanında dikkat çeken bir uygulamaya imza attı.

Okulda kurulan turnike sistemi sayesinde öğrencilerin giriş ve çıkışları kontrol altına alındı. Sistem, öğrenci kart bilgileri, giriş-çıkış saatleri ve geçiş anına ait verileri dijital olarak kayıt altına alıyor.

Dijital takip ile güvenlik arttı

Uygulama ile birlikte okul içi güvenlik ve disiplin süreçleri daha etkin şekilde yönetilirken, kayıt altına alınan veriler sayesinde olası durumlara hızlı müdahale imkânı sağlanıyor.

Velilere anlık bilgilendirme

Sistemin dikkat çeken özelliklerinden biri de veli bilgilendirme altyapısı oldu. Öğrencinin okula geç kalması ya da devamsızlık yapması durumunda velilere anlık SMS gönderiliyor.

Veliler, çocuklarının okuldaki durumunu eş zamanlı olarak takip edebilmenin güvenini yaşarken, uygulama kentte örnek projeler arasında gösteriliyor.

Türkiye genelinde gündemde

Öte yandan, Türkiye genelinde de okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle büyük şehirlerde bazı okullarda giriş-çıkışların daha kontrollü hale getirilmesi planlanıyor.

Turnike sistemleriyle öğrencilerin okula giriş saatlerinin kayıt altına alınması ve yabancı kişilerin okul içine girişinin engellenmesi hedefleniyor. Okul çevrelerinde polis ve bekçi denetimlerinin artırılması da gündemde yer alıyor.