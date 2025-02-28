Edirne'de Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası, 2025 yılı Ramazan ayı pide fiyatını duyurdu. 310 gram Ramazan pidesi 25 TL olarak belirlenirken, ay boyunca umuma açık işletmeler sahura kadar açık olacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Çakmak, 2025 yılı Ramazan ayında uygulanacak pide fiyatlarını duyurdu.

Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından belirlenen fiyatlara göre, Keşan’da 310 gram Ramazan pidesi 25 TL’ye satılacak.

Ramazan ayında Belediye Encümeninin kararı doğrultusunda, Keşan’da hizmet veren içkisiz lokanta, kahvehane, pastane, bilardo salonları, internet kafeler, köfteciler ve kebapçılar sahura kadar açık olacak.

Ramazan ayında ilçeye gelen turistler ve vatandaşların iftar ve sahurda rahat hizmet alabilmesi amacıyla, birçok işletmenin sahura kadar açık kalacağı belirtildi.

Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Çakmak, tüm esnafların ve halkın Ramazan ayını mübarek olması temennisinde bulunarak, bu süreçte esnafların ve vatandaşların dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.