AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar yarı finalinde İzmir’de V. Bank ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-18, 25-27, 25-22, 25-18 ve 15-10 skorlarla 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Eczacıbaşı Dynavit’in final rakibi Fenerbahçe

AXA Sigorta Kupa Voley Final Karşılaşması cumartesi günü 16.00’da İzmir Halkapınar Spor Kompleksinde oynanacak. Eczacıbaşı Dynavit’in final rakibi ise Fenerbahçe Medicana olacak.

Salon: İzmir Halkapınar Spor Kompleksi

Hakemler: Erdal Akıncı, Arzu Uzatöz

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Yaprak, Jack-Kısal, Boskovic, Stevanovic, Simge (L), Boden, Hande, Gray, Beyza, Naz

V. Bank: Cansu, Markova, Zehra, Van Ryk, Bosetti, Deniz, Ayça (L), Frantti, Sıla, Xinyue, Derya

Setler: 25-18, 25-27, 25-22, 25-18, 15-10

Süre: 136 dakika (28, 33, 29, 25, 21)