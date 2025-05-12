Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 2. Lig Play-Off yükselme 2. tur mücadelesi ilk maçında Düzce 81 Basketbol, Merzifon Belediyespor’a 59-57 yenilerek seride 1-0 geriye düştü.
Salon: Bahçeşehir Spor Salonu
Hakemler: İzel Deniz Pehlivan Çakıcı, Gürkan Demir, Nihat Kara
Düzce 81 Basketbol: Berkihan Yiğit Büke, Taha Şentürk, Cem Efe Yüksel, Emir Kaan Yılmaz, Erdan Ertan Bicil, Metin Enes Özmen, Demir Fertelli, Ara Ülkü Özben, Umut Şener, Hamza Halezeroğlu, Mehmet Ali Yatağan, Sarp Gürkan Günay
Merzifon Belediyespor: Mikail Kozan, Anıl Sungur, Enes Semih Karamustafa, Emir Ömer Fırıncıoğlu, Süleyman Yavaş, Önder Erişen, Adahan Demirtaş, Emre Çoban, İsmail Yiğit Yüceer, Erman Demirer, Dündar Yalvaç, Aydın Yiğitalp Tayfur
1. Periyot: 10-19 (Merzifon Belediye lehine)
Devre: 26-31 (Merzifon Belediye lehine)
3. Periyot: 40-39 (Düzce 81 lehine)