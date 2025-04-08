Düzce Belediye Meclisi nisan ayı toplantısında iki yeni ihtisas komisyonu kuruldu ve üye seçimleri yapıldı. Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü fizibilitesi projesi için Belediye Başkanı Faruk Özlü’ye yetki verilirken, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Metek Kavşağı Üstgeçit Projesi için imar planı değişikliklerinin yapılması da gündeme geldi.

Düzce Belediye Meclisi’nin Nisan ayı birinci birleşimi, Meclis Başkanı Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirildi. 26 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda, meclis ihtisas komisyonlarına ilaveten Hukuk Komisyonu ile Aile ve Sosyal İşler Komisyonu kurulması talepleri gündeme alındı ve onaylandı. Ardından gündem maddelerine geçildi. İl Murakabe Heyeti ile Çiftçi Malları Koruma Meclisi’ne üye seçimi konuları, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

İhtisas komisyonlarına üye seçimi yapıldı

Toplantıda komisyonu üye seçimleri yapıldı. Yapılan oylama sonucunda, Fahrettin Yılmaz, Ahmet Özdemir, Özlem Kapoğlu ve Uğur Gürsoy Encümen üyeliğine seçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’na Mustafa Tok, Ahmet Biriktir, Murat Ayyıldız ve Uğur Gürsoy; İmar Komisyonu’na ise Nurullah Yıldız, Erkan Özkasap, Muhammed Oğuzhan Çelebi ve Vedat Nair seçildiler.

5 yıllık İmar Programı Komisyonu üyeliğine ise Mehmet Saygun, Ayşe Nimet Özer, Selma Akkaya ve İbrahim İbrahimoğlu seçildi.

Yeni kurulan Hukuk Komisyonu’na Servet Rutci, Murat Ayyıldız, Mine Met, Gökhan Yiğit ve Levent Esen, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu’na ise Ayşe Nimet Özer, Nurullah Yıldız, Özlem Kapoğlu, Süheyla Şamandar ve Taner Altun seçildiler.

Meclis toplantısında, Düzce Belediyesi’nin 2024 yılı denetim raporu hakkında meclis üyelerine bilgi verildi. 2024 yılı faaliyet raporu ise Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Spor salonlarında yüzde 15 indirim gündemde

Toplantının devamında, belediyenin bazı gelir kalemlerinde yapılacak değişiklikler gündeme geldi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün bazı ücret kalemlerinde indirim yapılması talebi plan ve bütçe komisyonuna gönderildi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün bazı gelir kalemlerinde de değişiklik yapılması talep edildi. Bahçeşehir ve Aziziye Spor Salonlarında emeklilere, gazilere ve şehitlerin birinci derece yakınlarına yüzde 15 indirim yapılması teklifi ilgili komisyona havale edildi. Ayrıca, İtfaiye Müdürlüğü’nün ruhsat ve denetim ücretlerinde yapılacak değişiklikler de komisyona gönderildi.

Spor kulübü için destek

Meclis, Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü Fizibilitesi Projesi için yetki verilmesi ele aldı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan projenin uygulanmasına, projede Düzce Belediyesi’ni temsile, ilzama ve projeye ilişkin belgeleri imzalamaya Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye yetki verilmesine ilişkin talep, oy çokluğuyla onaylandı.

30 milyonluk hibe ile artırılacak

Meclis üyeleri, Düzce Bilim Merkezi Sürdürülebilirlik ve Kapasite Artırımı Projesi için yetki verilmesini görüştü. TÜBİTAK tarafından desteklenen ve 30 milyon liralık hibe desteği almaya hak kazanan proje için sözleşme imzalanırken, desteğe uygun görülen kalemler üzerinden maliyet analizi yapılarak belirlenen nihai bütçeye göre hazırlanan proje sözleşmesinin onaylanması talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Üst geçit yapılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Nusrettin ve Metek Mahalleleri arasındaki bağlantıyı sağlayacak Metek Kavşağı Üstgeçit Projesi’ne ilişkindi. Proje kapsamında, Düzce Belediyesi’nin yapması gereken işler arasında yer alan proje geçiş güzergahındaki yol terki işlemleri için imar uygulamalarının yapılmasına imkan sağlayacak düzenlemeleri içeren uygulama ve nazım imar planı değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanması talep edildi. Konu İmar Komisyonu’na havale gönderildi. Yapılaşma şartları, imar planı değişikliği, yol düzenlemesi, yol boyu ticaret ve itirazlarla ilgili diğer gündem maddeleri de imar komisyonu değerlendirip meclise sunacak. Görüşmelerin ardından meclis toplantısı sonu erdi.