DÜZCE (İHA) – "Çevre Haftası" etkinlikleri, Düzce’de renkli görüntülerle başladı. Vali Selçuk Aslan, şehre oyuncak müzesinin kurulacağını dile getirerek katılımcılara müjde verdi.

Çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen Türkiye Çevre Haftası, Düzce’de kortej yürüyüşüyle başladı. Açılış töreninde konuşan Vali Selçuk Aslan, Türkiye’nin en büyük sıfır atık oyuncak müzesinin Düzce’de kurulacağını müjdeledi. Belediye Başkanı Faruk Özlü ise çok yakında çöpleri kaynağında ayrıştırma sistemine geçeceklerini duyurdu. Cedidiye Meydanı’ndan Millet Bahçesi’ne uzanan yürüyüşe; Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ellerinde taşıdıkları dövizler ile çevreye duyarlılık konusunda önemli mesajlar verdi. Öğrenciler ise birbirinden renkli sıfır atık temalı kostümleri ile yürüyüşe renk kattı.

"Kaynağında ayrıştırma projesine başlıyoruz"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü çevreye verdikleri önemden söz ederek, çevreye dair yürütülen projeleri anlattı. Düzce’ye kazandırdıkları katı atık ayrıştırma, işleme ve bertaraf tesisinin Türkiye’nin en modern tesislerinden biri olduğunu ifade eden Özlü, "Bildiğim kadarıyla Türkiye’de 17 tesis var, bunlardan birisi Düzce’de. Modern bir tesis ve daha da güzelleştireceğiz. Yaklaşık 50 milyon lira değerindeki bir projeyle, çöpün kaynağında ayrıştırılmasını sağlayacağız. İlk aşamada organik ve inorganik atıkların ayrı toplanmasını hedefliyoruz" dedi.

Başkan Özlü ayrıca, Düzce’deki atık sulardan sorumlu kurum olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yapılan görüşmeler sonucunda 4,5 milyar liralık atık su arıtma yatırımının Düzce’de hayata geçirileceğini kaydetti.

Vali Aslan’dan ‘oyuncak müzesi’ müjdesi

Millet Bahçesi’ndeki törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Selçuk Aslan, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerine yerleşmesi gerektiğini vurguladı. Valilik ve Düzce Belediyesi işbirliğinde Düzce’ye Türkiye’nin en büyük Sıfır Atık Oyuncak Müzesi’nin kazandırılacağı müjdesini veren Aslan, oyuncakların bir bölümünün çocukların kendi el emeğiyle yaptıkları oyuncaklardan oluşacağını belirtti. Aslan, Düzce Bilim Merkezi uhdesinde 400 metrekarelik bir alanın oyuncak müzesi için tahsis edildiği bilgisini de paylaştı.

Etkinlikler kapsamında Millet Bahçesi’nde çeşitli stantlar kuruldu. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün geleneksel hale getirdiği atık pil toplama yarışmasında dereceye giren okullara ödüller verildi. Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi tarafından düzenlenen boyama etkinliği çocukların ilgisini çekerken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan stantlarda da pamuk şeker, patlamış mısır gibi ikramlar sunuldu.