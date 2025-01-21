Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 10 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı otel yangınında söndürme çalışmalarına Düzce’den ekipler gönderildi.

Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde sabaha karşı saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Yangına destek için Düzce’den ekipler gönderildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, “Geçmiş olsun Bolu. Bugün saat 03:27’de Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde çıkan yangın haberini üzüntüyle öğrendim. Bölgede devam eden müdahaleye destek amacıyla Düzce’den itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerimizi ivedilikle sevk ettik. Yangının kontrol altına alınması için büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplere kolaylıklar; hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” mesajını paylaştı.