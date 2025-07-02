Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nde yaz kursları başladı. 30 Haziran-15 Ağustos tarihleri arasında birbirinden farklı etkinlik atölyeleri ile hazırlanan kurslarda yaklaşık 500 öğrenci hem öğrenecek hem eğlenecek.

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, yaz tatiline giren çocuklar için hizmet vermeye devam ediyor. Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi Sorumlusu Sevinç Hızal, yaz okulu kapsamında hazırlanan programda 5 yaşından 14 yaşına kadar her çocuğa hitap eden 21 branşta etkinlik atölyelerinde ders zilinin çaldığını söyledi. 5-6 yaş grubu çocuklara yönelik İngilizce, oyun atölyesi, görsel sanatlar, fiziksel gelişim, ritim, minik şefler mutfağı, değerler eğitimi ve doğa bilimleri geri dönüşüm atölyesi olmak üzere 8 farklı alanda, 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için ise ritim, keman, piyano, İngilizce, jimnastik, zeka oyunları, görsel sanatlar, robotik kodlama, karikatür atölyesi, minik şefler mutfağı, dini değerler eğitimi, kukla ve maske atölyesi ile doğa bilimleri geri dönüşüm atölyesinde eğitimler başladı.

30 Haziran-15 Ağustos tarihleri arasında 7 haftalık süre ile verilecek eğitimlerde çocuklar sabahtan öğlene kadar müftülüğün de desteği ile dini değerler eğitimi dersi alacak. Öğleden sonra açılan 21 farklı atölyede de ilgi alanlarına yönelik çalışma yaparak, hobilerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

Her yıl büyük ilgi gören yaz okulu uygulaması kapsamında yeteneklerini geliştiren çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, aileler kursları tatili verimli geçirmenin en güzel adresi şeklinde yorumladıkları yaz okulu için Düzce Belediyesi’ne teşekkür ettiler.