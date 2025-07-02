Düzce’de kent merkezinde bazı yollarda silinen yaya geçitlerinde yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi yayalara verdiği öncelik çalışmalarına devam ediyor. Daha önce kaldırımlarda yapılan yenileme çalışmaları aralıksız şekilde devam ederken, bazı bölgelerde yaya geçitlerinde kullanıma bağlı silinmelerin oluştuğu fark edildi. Bu çerçevede, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin önemli arterlerinde yayaların daha rahat ve güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanabilmesi için yenileme çalışması gerçekleştirdi.