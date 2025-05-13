Düzce’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, uyuşturucu kullanan 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

Düzce’de uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kiremitocağı Mahallesi’nde yapılan operasyonda 6 parça halinde 25 gram Sentetik Kannabinoid Maddesi ile 12 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 25 suç kaydı bulunan C.K.(35) Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, uyuşturucu kullanan B.A.(24), F.A.(22), T.C. (21), E.A(46) ve Z.Ş.(49) işlem yapıldığı bildirildi.