ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırıyoruz" ifadelerini kullanarak, söz konusu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la aldığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’da düzenlenen yatırım forumunda konuştu. Suriye’ye yönelik yaptırımlara değinen Trump, "Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı. Söz konusu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la aldığını açıklayan Trump, bu kararın yeni Suriye yönetimiyle diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması sürecinin ilk adımı olduğunu belirterek, "Yaptırımlar acımasız ve engelleyiciydi. Ancak artık onların parlamasının zamanı geldi" dedi.

İstanbul’daki Rusya-Ukrayna görüşmesine Rubio katılacak

Trump, 15 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek olan Rusya-Ukrayna barış görüşmesine ABD adına Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun katılacağını açıkladı. Türkiye’nin barış sürecine katkılarını öven Trump, "Türkiye’nin diplomatik çabaları olmasaydı bu görüşmeler bu noktaya gelemezdi" dedi.

Rubio ile Şeybani Türkiye’de görüşecek

Trump, Dışişleri Bakanı Rubio’nun bu hafta Türkiye’de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti. Trump, bu görüşmenin ABD ile Suriye arasında yıllar sonra gerçekleşecek ilk üst düzey temas olduğunu kaydetti. Trump, yeni Suriye hükümetiyle ilişkilerin normalleştirilmesinin, ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için büyük bir şans olduğunu ifade ederek, "Suriye, bize çok özel bir şey göstermeli. Onlara büyüklük için bir şans veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ortadoğu’nun altın çağı"

Trump, Amazon, Oracle, Uber, Qualcomm gibi büyük ABD şirketlerinin Suudi Arabistan’a milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Trump, konuşmasında Suudi Arabistan’ın son yıllarda yaşadığı dönüşümü "tarihi" olarak nitelendirerek, "Bugün, Orta Doğu’nun altın çağında olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Trump, bölge ülkelerinin artık savaş yerine teknoloji, terör yerine ticaret ihraç ettiğini söyledi.

Trump, ayrıca ilk başkanlık döneminde İsrail’in ilişkilerini normalleştirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan ile imzaladığı İbrahim Anlaşmaları’na (Abraham Accords) değinerek, Suudi Arabistan’ın yakın zamanda bu anlaşmayı imzalamasını umut ettiğini belirtti.

"Nükleer silaha asla izin verilmeyecek"

İran konusuna da değinen Trump, "İran liderliği zeytin dalımızı reddederse, petrol ihracatlarını tekrar sıfıra indirmekten çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Trump, İran’ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmeyeceğini, bu konuda sert önlemlerin alınmaya devam edeceğini söyledi.

Lübnan ve Suriye’ye destek mesajı

Trump, Lübnan’a yeni atanan ABD Büyükelçisine başarılar dileyerek ülkede barışçıl bir gelecek için iş birliği yapacaklarını belirtti. Suriye’de de yeni hükümetin ülkeyi istikrara kavuşturmasını umut ettiklerini söyleyen Trump, "Suriye halkı artık huzur ve kalkınmayı hak ediyor" dedi.

"ABD, artık kararlı ve güçlü bir liderlik sergiliyor"

Trump, "Göreve geldiğimizden bu yana birkaç ay içinde, ABD’nin yurt içinde ve yurt dışında gücünü hızla geri kazandığını görüyoruz. Artık barışa doğru ilerlemeyi sabote edenlere karşı kararlıyız" ifadelerini kullandı.