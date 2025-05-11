DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda UMKE temel eğitimi ile medikal kurtarma eğitimi başarıyla gerçekleştirildi.

UMKE temel eğitimi ile medikal kurtarma eğitimi programı, İl Ambulans Servisi Başhekimliği eğitim salonunda düzenlenen teorik oturumlarla başladı. Sonrasında ise Gümüşova İlçesi Dereköyü mesire alanında gerçekleştirilen saha tatbikatıyla devam etti. Toplamda 36 kursiyer ve 9 UMKE eğitmeninin katılımıyla yapılan uygulamalı eğitimlerde, teorik bilgiler sahadaki çeşitli senaryolar üzerinden pekiştirildi.

Yeni eğitim müfredatına uygun şekilde düzenlenen tatbikatlarda; zorlu saha şartlarında hava yolu ve ileri yaşam desteği uygulamaları, arrest yönetimi, olay yeri organizasyonu, kısıtlı alanlarda medikal kurtarma teknikleri, travmalarda triaj ve acil olgu yönetimi, ekip çalışması, hasta taşıma yöntemleri, doğada gece uzun süreli dayanıklılık yürüyüşleri, kaybolan kişileri arama faaliyetleri ve Crush (ezilme) sendromu gibi senaryolar başarıyla icra edildi. Eğitimlerle UMKE personelinin afet ve acil durumlara yönelik bilgi, beceri ve saha tecrübesi artırılmış oldu.