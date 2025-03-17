Düzce'de il merkezi Çoban mevkiinde içme suyu hattı ana şebekesinde meydana gelen patlak sebebiyle Atatürk Bulvarı ve ara sokaklar göle dönüştüSefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce merkezinde içme suyu hattı ana şebekesinde meydana gelen patlak dolayısıyla Atatürk Bulvarı ve çevresi göle dönüştü.

Sahur daveti sonrası evlerine dönmeye çalışan gazetecilerin ihbarı üzerine bölgeye 153 Beyaz Masa ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlar su ile kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çekmesi üzerine trafik alternatif yollardan sağlandı.

Belediye ekiplerinin içme suyu ana hattını kapatmasıyla sular kesildi.

Yaşanan patlak nedeniyle hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacağı merak ediliyor.