Düzce Belediyesi tarafından modern bir şekilde inşaa edilen Sanayi sitesinin 2 ve 3. Etap inşaatlarının temelleri düzenlenen törenle atıldı.

Düzce Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde şehir merkezinde kalan eski sanayi çarşısı esnafının taşınması öngörüsü ile inşa edilen Beltaş Sanayi Sitesi’nin 2. Ve 3. Etap kısımları için temel atma töreni düzenlendi. Toplamda 63 dönüm arazi üzerine inşa edilecek tesiste, her biri 110 metrekare kapalı alandan oluşan toplamda 162 dükkan bulunacak. Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Mevkii’nde gerçekleşen törene Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile kurum ve kuruluşların temsilcileri, sanayiciler ve esnaflar geniş katılım gösterdi.

"Farklı planlamaya ihtiyaç var"

Temel atma töreninin Düzce’nin şehirleşmesine katkısı konusunda konuklara hitap eden Düzce Valisi Selçuk Aslan, şehrin nüfuslarla büyüdüğü gibi yatırımlarla da genişlemesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bugün güzel bir etkinlik için bir aradayız. Mülki idarenin yanı sıra akademik olarak sosyoloji çalışıyorum. Ben bu şehre gelirken nüfus hareketlerine baktım, araştırdım. Düzce çok dinamik ve sürekli nüfusu artan bir şehir, büyüyen bir şehir. Güçlü bir endüstri ve cazibe merkezi. Vilayetlerimiz içinde artı değer koyan bir şehir. Bu kadar hızlı ilerleyen Düzce’de alt ve üst yapıları, insanların eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını ve çalışma ortamlarını planlamak zorundayız. Bu anlamda ben Düzce Belediyesi’ne şükranlarımı sunuyorum. Bu öngörüyü başkanımız öncülüğünde belediye yapmakta. Eski Sanayi Sitesi kurulduğu dönem bakımından doğru bir yatırım, ancak Düzce’nin geldiği şehirleşme itibariyle farklı planlamaya ihtiyaç var. Bu açıdan bugün doğru bir temel atıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Yatırımın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Düzce, Türkiye’nin ilk 10 şehri arasına girecek"

Düzce’ye kazandırdığı eserlerle gurur duyduğunu her zaman dile getiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü sanayi tesisinin en kısa sürede bitirileceğini belirterek "Gerçekten güzel işler yapıyoruz; eserlerimizle gurur duyuyoruz. Çünkü buranın eski halini bilenler bir bataklık olduğunu, hatta bir göl olduğunu çok iyi bilirler. Burası 63 dönüm bir arazi ve Milli Emlak’tan satın aldık. Eski Sanayi Çarşısı’ndaki esnafların taşınabilmesi için inşa ediyoruz. Diyeceksiniz ki; belediyenin işi midir sanayi çarşısı yapmak. Kentsel dönüşüm kapsamında biz bu işi yapıyoruz. Şehrimize modern bir vizyon, sanayisi, turizmi ve tarımı ile güzel bir gelecek hazırlamak için çalışıyoruz. Hedefimiz, çok kısa zamanda bu dükkanları bitirmek. Çünkü ilk etabı yaparken tecrübe kazandık ve süreci biliyoruz. Bunlar bittikten sonra başka bir hedefimiz var; hal binasını olduğu yerden kaldıracağız, taşıyacağız. Orası da merkezi bir konumda kaldı. Oraya da daha büyük oraya uygun bir yer inşa edeceğiz. Metrekareleri daha büyük olacak. Şunu ifade edeyim; bu şehri İnsani Gelişmişlik Endeksi bakımından Türkiye’nin en gelişmiş ilk on şehri arasına sokmaya kararlıyız. Düzce’de her hafta bir iş yapıyoruz. Bakın bu temel atmanın yanında bir yandan yeni arıtma tesisimizin hafriyat çalışmaları tamamlandı. Bazıları konuşuyor, bunları duymak istemiyoruz. Ben şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce’ye hemen hemen her hafta bir iş yaptıklarını belirtirken, Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık’da sanayi sitesinin Düzce’ye hayırlı olmasını diledi.

Tören, konuşmaların ardından dua ve kurban kesimi sonrasında temel atılması ile sona erdi.