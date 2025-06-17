Düzce Valiliği Turizm Enformasyon Bürosu, anlamlı bir sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptı. Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve kentte ilk kez açılan "Minyatür Sanatı" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılış programına Düzce Valisi Selçuk Aslan, il protokolü üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Aslan, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı ve hem usta öğreticilere hem de kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi.

İstihdamın desteklenmesi ve el becerilerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında yürütülen kursta, 17 kursiyerin titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan yaklaşık 90 minyatür eser sanatseverlerle buluştu. Minyatür sanatının zarif dokunuşlarını yansıtan eserler, ziyaretçilerden tam not aldı.