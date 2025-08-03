Düzce’de kamyon ile belediyeye ait şehir içi yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Düzce’nin Bahçeşehir 6. bölgesinde meydana geldi.

R.A. yönetimindeki 21 AAF 531 plakalı kamyon ile H.S. idaresindeki 81 HO 1080 plakalı Düzce Belediyesi’ne ait şehir içi yolcu minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan 7 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.