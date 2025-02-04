Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri iş birliğinde halk otobüslerinin kış lastikleri denetlendi.

Düzce Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü, şehir merkezi sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü personelleri ile Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği denetimler kapsamında ticari taşımacılık yapan araçlara kış lastiği denetimi yapıldı. Türkiye’de Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında ticari amaçlı kullanılan araçların kış lastiği kullanması zorunlu tutulurken Düzce’de konu üzerinde hassasiyetle duruluyor. Şehir merkezinde yolcu taşımacılığı yapan halk otobüslerine yönelik düzenlenen denetimlerde 62 aracın lastikleri incelendi. Araç sürücülerinin uyarıldığı denetimlerde ekipler, belirtilen tarihler arasında özellikle yolcu taşımacılığı yapan araçların kış lastiği kullanmasının vatandaşların güvenli yolculuğu açısından büyük önem taşıdığı hatırlatıldı.