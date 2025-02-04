Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, mahalle sıkıntılarının çözümü için muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantılarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, muhtarlarla buluşmaya devam ediyor.

Haftanın her Salı günü mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Şahin, çalışmalarını Konuklu Mahallesine gerçekleştirdiği ziyaretle sürdürdü. İlçenin 32’si merkez 138’i kırsal olmak üzere toplam 170 mahallenin tamamını ziyaret etmeyi hedefleyen Şahin, mahalle muhtarları ve sakinleriyle gerçekleştirdiği buluşmalarda, sorunları doğrudan dinleyerek daha sağlıklı çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlıyor. Güvenlik, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlar üzerinde duran Şahin, ilçedeki eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve mahallelerdeki okul eksikliklerinin giderilmesi için de çalışmalar yapıyor.

Şahin, mahalle muhtarlarıyla sürekli iletişim halinde olmak ve sıkıntıları hızlı çözüm bulmak amacıyla Hükümet Konağında "Muhtar İletişim Merkezi" kurdu.