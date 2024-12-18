DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı ülke genelinde gençlerin görüşlerini doğrudan, politika sürecinde geliştirmek için başlattığı ‘Gençlik politika belgesi vizyon çalıştayları’ Düzce’de de başladı.

Gençlerin ulusal politikaları şekillendirmesinde aktif katılım sağlamak ve görüşlerini doğrudan politika geliştirme sürecine dahil etmek amacı ile ülke genelinde gençlik politika belgesi vizyon çalıştayları başlatıldı. Düzce’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalıştaya il genelinden bir çok lise ve üniversite öğrencileri katılım sağladı. Programda afet yönetimi ve dayanıklılık, bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, değerler, eğitim ve hayat boyu öğrenme, gençlik bilgilendirmesi, gençlik sağlığı, istihdam ve girişimcilik, katılım ve sivil toplum, sosyal kapsayıcılık ve uluslararası gençlik çalışmaları ele alındı. Programda konuşan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, “Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan gençlik politika belgesi vizyon çalıştayları Türkiye genelinde tüm illerde gerçekleştiriliyor. Bizde Düzce’de bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. İlgili kamu kurum ve kuruluşların yetkililerinin de katılımı ile gençlerimizin fikirlerini ve görüşlerini bu çalıştay da ele alacağız. Burada gençlerin görüşlerine değer veren kurumlar müdürlük anlamında çalıştaya katıldı. Buradan toplanacak veriler Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza gönderilecek” ifadelerini kullandı.