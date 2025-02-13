Düzce Valiliği tarafından Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Dijital Okuryazarlık ve Dijital İletişim Becerileri Proje Eğitimi’nin ilk gün programı Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Programa; Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, davetli konuşmacılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Nedim Sözbir; bilgiye erişimden siber güvenliğe, dijital medyadan etik değerlere kadar birçok konunun ele alınacağı programın, alanında uzman konukların katkılarıyla dijital dünyada bilinçli bireyler yetiştirmeye büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

"Bireylerin dijital dünyada etkili, güvenli ve bilinçli bir şekilde var olmasına destek olmayı amaçlıyoruz"

Rektör Sözbir, üniversite olarak sadece bilgi üretimi ve bilimsel çalışmaların yanında, topluma katkı sunma, rehberlik etme, bireylerin dijital dünyada etkili, güvenli ve bilinçli bir şekilde var olmasına destek olmayı da amaçladıklarını dile getirdi. Dijital okuryazarlığın sadece teknoloji kullanabilme becerisi olmadığını belirten Sözbir, doğru bilgiyi bulma, analiz etme, kullanabilme ve etkileşim içinde olabilmeyi de kapsadığına işaret etti. Akademik birikimi ve bilimsel yetkinlikleri kullanarak toplumda farkındalığı artırmanın da Düzce Üniversitesi’nin en önemli görevleri arasında olduğunu vurgulayan Nedim Sözbir, programın düzenlenmesinde emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür etti.

"Sosyal medya sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları için vazgeçilmez iletişim kanalları"

Vali Selçuk Aslan, sosyal medyanın sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları için vazgeçilmez iletişim kanalları olduğunu belirterek sözlerine başladı. Sosyal medya kanallarının kurumsal politikalarını kamuoyuyla paylaşmak isteyen kamu kurumlarının geniş kitlelere ulaşmalarına imkan sağladığını belirten Selçuk Aslan, geri dönüşler alınması noktasında da kamuoyunun tepkisinin hızlı bir şekilde ölçülebildiğini sözlerine ekledi. Sosyal medya araçlarının doğru bir şekilde kullanıldığında şeffaflığa, vatandaşların kamu çalışmalarına daha fazla katılmasına katkı sunduğunu da dillendiren Aslan, kamu kurumlarının sosyal medya kanallarında bulunmasının zorunluluk haline geldiğinin altını çizdi.

"Sağlıklı internet kullanımı, sağlıklı toplum ve güvenli gelecek demektir"

Dijital okuryazarlık ve dijital iletişim becerilerine sahip olmanın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Vali Aslan, bu berilerin; bireylerin sosyal medya kanallarını etkin, doğru ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi, üretilen içeriklerin doğru okunabilmesi ve özgün içerik oluşturulabilmesi gibi birçok önemli fayda sunduğunu da ifade etti. Proje ile bilinçli kurum, etkili paylaşım ve bilinçli vatandaş kavramlarını anlama ve sistematik bir bütünlük içinde sunmayı hedeflediklerini belirten Aslan, sözlerini "Sağlıklı internet kullanımı, sağlıklı toplum ve güvenli gelecek demektir" sözleriyle konuşmalarını noktaladı.

Alanında uzman konuklarla ufuk açıcı ve zengin içerikli oturumlar

Konuşmaların ardından programın oturumlar bölümüne geçildi. Doğuş Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Anıl Durmuşahmet "Dijital Okuryazarlık Nedir?" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Durmuşahmet sunumunda enformasyon çağı, toplumsal dönüşüm ve dijital öğrenme konularına değindi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan İletişim Uzmanı Dr. Zeynep Zelan "Dijital Medya ve Enformasyon, Ağ Toplumu ve Dezenformasyon" başlıklı konuşmasıyla programa katkı sağladı. Zelan dezenformasyon kavramından bahsederek, dezenformasyon türleri, mücadele yöntemleri ve yapay zeka destekli dezenformasyon konularıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan Doç. Dr. Nil Çokluk "Dijital Yurttaşlık ve Etik" başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı. Dijital yurttaşlık kavramından söz eden Çokluk, dijital yurttaş hakları, etik ve hukuki sorumluluklar ile yapay zeka ve etik başlıklarında bilgilendirmede bulundu.

Hürriyet Haber Koordinatörü Murat Yılmaz, "Dijital Güvenlik ve Dijitalde Doğru Haber Okuma" konulu konuşmasında, dijital güvenlik, geleneksel ve dijital medya, sosyal ağlarda haber okuma konularında değerlendirmelerde bulundu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Ökmen "Sosyal Medya Okuryazarlığı" başlıklı konuşmasında yeni medya ve kurumsal sosyal medya yönetimi hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Bartın Üniversitesi’nden Dr. Özkan Avcı ise "Sosyal Medyada Kamusal Kimlik ve İletişim" başlıklı sunumunda önemli tespitlerde bulunarak katılımcılara farklı bakış açıları sundu.

Dijital Okuryazarlık ve Dijital İletişim Becerileri Proje Eğitiminin ilk günü, belge takdimiyle sona erdi. Dijital Okuryazarlık ve Dijital İletişim Becerileri Proje Eğitimi, ikinci gün gerçekleştirilecek oturumların ardından sona erecek.