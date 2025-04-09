DÜZCE(İHA) – Düzce’den ocak, şubat ve mart aylarında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 8 bin 374 ton iç fındık ihraç edildi.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70’ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye’de olduğunu gibi Düzce’de çok sayıda aile tarafından üretiliyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracatta önemli bir yer tutan fındık verilerini açıkladı. Verilere göre bu yıl ocak ayında 2 bin 416 ton, şubat ayında 3 bin 6 ton ve mart ayında 2 bin 952 ton fındık ihraç edildi.

Düzce’den 2024 yılında ise 20 bin 240 ton fındık ihracatı yapılmıştı.