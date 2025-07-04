Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yılın ilk altı ayında bin 213 ton asfalt yama serimi yapıldı, 7 kilometre yeni yol açıldığı aktarıldı.

Düzce Belediyesi, şehrin imarı, estetik görünümü ve sağlıklı bir kent yaşamı noktasında görev ifa etmeye devam ediyor. Bu doğrultuda çalışan Fen İşleri Müdürlüğü, üst yapı noktasında şehrin farklı bölgelerinde geniş kapsamlı iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yılın ilk 6 ayında yapılan yatırımları kapsayan raporu paylaştı.

Sorumluluk alanı sürekli gelişen ve genişleyen Düzce’nin 63 mahallesi genelinde yürütülen çalışmaların ortaya konulduğu raporda yer alan bilgilere göre, 5 bin 280 metrekare kaldırım tamiratı ve yeni kaldırım yapılması sağlandı. Raporda ayrıca, şehir estetiğine uygun şekilde kaldırımlarda kullanılmak üzere 279 metreküplük beton dökümünün yapıldığı da yer aldı.

Raporda, yolları bozuk ve sorunlu olan bölgelere bin 214 ton asfalt serimi yapıldığı, yol ve ulaşım sorunu yaşanan mahallelerde ise 7 kilometre yeni yolun açıldığı bilgisine de yer verildi. Görüntü ve estetik açıdan sorunlu olan alanların reglajında 40 bin 884 ton bypass malzemesi ve 12 bin 358 ton asfalt kırığı malzemesi serme çalışmaları gerçekleştirildiği de aktarıldı.