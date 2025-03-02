DÜZCE(İHA) – Düzce’de hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı doğrultusunda büyükbaş hayvanlara yönelik olarak düzenlenen ilkbahar şap aşılama kampanyası başladı.

Düzce’de büyükbaş hayvanlara yönelik ilkbahar şap aşısı veteriner hekimler tarafından yapılıyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, "Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı doğrultusunda İlkbahar Şap Aşılama Kampanyasıyla birlikte 2 aylık yaşın üzerindeki tüm sığır ve manda cinsi hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanacak. Kurban Bayramı öncesi ilkbahar döneminde İlimizdeki büyükbaş hayvanları aşılayarak Kurban Bayramı’nı hayvan hastalıkları yönünden sorunsuz bir şekilde atlatmayı planlıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Şap hastalığı, tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen salgın ve bulaşıcı, viral bir hayvan hastalığıdır. Şap hastalığı ölümlere sebebiyet vermesinin yanı sıra, bu hastalık nedeniyle oluşan et, süt gibi verim kayıpları yetiştiricilerimizi ve ülke ekonomimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Çok hızlı bir bulaşma ve yayılma gösteren şap hastalığının ve neden olduğu ekonomik kayıpların önlenmesi için büyükbaş hayvanların 2025 yılı için iki dönemde şap hastalığına karşı aşılanması gerekmektedir. Hayvancılıktan beklenilen verimin alınabilmesi için bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek büyük önem arz etmektedir. Yetiştiriciler tarafından hayvanlarına şap aşılaması mecburidir. Yetiştiricilerimizin şap aşılama kampanyası ile ilgili müdürlüğümüzce yapılacak duyuruları dikkate almaları ve hayvanlarını şap hastalığından korumak için en etkin ve ucuz yöntem olan aşılama hususunda duyarlı olması gerekmektedir. Büyükbaş hayvanlardan aşı yapılmayanlara nakil izni verilmeyecektir, hayvansal üretimin desteklenmesi kapsamında verilen buzağı desteklemeleri için de aynı şekilde şap aşılama şartının aranmakta olup, ayrıca hayvanlarını aşılatmadan imtina eden yetiştiricilere ilgili kanun maddesince idari para cezası verilecektir" denildi.

2025 yılı süresince şap aşılama programı dönemlerinde 55 bin 810 adet büyükbaş hayvanın aşılanması ve 18 bin buzağının küpe takılmak suretiyle tanımlanarak kayıt altına alınması planlanmakta.