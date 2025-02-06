Düzce’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 108 köy yolundan 103’ü ulaşıma açıldı. Kalan 5 köy yolunda ise ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için sahada çalışan ekipler, büyük ölçüde ilerleme kaydederek 103 köy yolunu yeniden araç trafiğine uygun hale getirdi.

Öte yandan, devam eden kar yağışı nedeniyle yolların tekrar kapanma riskine karşı ekipler, küreme ve yol açma çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.