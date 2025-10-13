Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kültür, Şerefiye ve Camikebir Mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının son durumunu değerlendirdi. Toplantıda, projelerde gelinen aşamalar ele alındı.

Başkan Faruk Özlü, kent genelinde yürütülen kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Özlü, toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, İmar ve Şehircilik Müdürü Kalender Aydın ve ilgili birim personeliyle bir araya geldi.

Toplantıda, Kültür Mahallesi, Şerefiye Mahallesi ve Camikebir Mahallesi’nde yer alan dört bölgede devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının son durumu ele alındı. Projelerde gelinen aşamalar değerlendirildi ve sürece ilişkin yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Faruk Özlü, şehrin güvenli, sağlıklı ve modern bir yaşam alanına kavuşması adına kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine değinerek, "Amacımız sadece yapıların güvenliğini artırmak değil, aynı zamanda şehir estetiğini ve yaşam kalitesini de yükseltmektir. Mülk sahiplerinin görüş ve taleplerini ön planda tutarak, onların kazanacağı, Düzce’nin ise estetik ve işlevsel bir yapı kazanacağı bir dönüşüm süreci yürüteceğiz" dedi.