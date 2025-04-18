Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 63 mahalle genelinde sürdürdüğü çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor. Bu süreçte 3.71 kilometre yeni yol açılmasını da sağladı.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 63 mahalle genelindeki talepleri hazırladığı planlama dahilinde 2025 yılında da yerine getirmek için tüm ekipleriyle çalışmalarına devam ediyor. Şehrin farklı bölgelerinde geniş kapsamlı üstyapı iyileştirme çalışmalarını gerçekleştiren müdürlük, bu kapsamda, yılın ilk çeyreklik periyodundan toplam 2 bin 305 metrekare yeni kaldırım döşenmesini sağlarken, kaldırım hatları boyunca bin 555 metre bordür ve 30 adet beton duba imalatı gerçekleştirilerek, şehir estetiğine uygun şekilde 550 metrekare beton kaldırım çalışması yapılmasına katkı sağladı.

Mücavir alan içerisinde bulunan yolları bozuk ve sorunlu olan mahalleler ile bölgelere 5 bin 158 ton asfalt kırığı serimi yapan müdürlük ekipleri, yol ve ulaşım sorununun çözümü noktasında ise 3 bin 71 kilometre yeni yol açtı.

Her gün 4 ekip ile 7/24 esasına göre hareket eden müdürlük, görüntü ve estetik açıdan sorunlu olan 8,68 kilometre yolun reglaj çalışmasını sağlıklı şekilde yerine getirdi.