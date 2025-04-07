Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 2025 yılının ilk çeyreğinde 325 adet inşaat ruhsatı, 3 adet yıkım ruhsatı düzenledi. Kaçak yapılarla mücadelesine de devam eden müdürlük, işletmelere idari para cezası uygulanmasını da sağladı.

Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, tüm servisleriyle birlikte kentin geleceğine yönelik çalışmalarını 2025 yılı içerisinde de hazırladığı plan ve program dahilinde sürdürüyor. 2024 yılında başarılı bir grafik çizerek hareket eden müdürlük, 2025 yılının ilk 3 aylık döneminde yapılan çalışmalarını kamuoyu ile paylaştı. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre mücavir alan içerisinde çalışma yürüten müdürlük, 325 adet inşaat ruhsatı, 3 adet yıkım ruhsatı düzenledi. İskan Servisi tarafından 120 adet bağımsız bölüm meskeni verilirken, 13 adet yanan-yıkılan ruhsatı düzenlendi. 400 adet de yapı sahibi değişiklik işlemi gerçekleştirildi.

Kaçak yapıyla mücadele sürüyor

Söz konusu dönem içerisinde encümen kararı doğrultusunda 61 kaçak yapı hakkında işlem başlatarak, belirli miktarlarda idari para cezası uygulanmasını sağlayan müdürlük, metruk binalarla ilgili de Hukuk İşleri Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile gerekli yazışmaların yapılmasına ön ayak oldu.

Kontrollükler ve fenni mesullüklere devam

Elektrik ruhsat proje kontrolü görevini de aksatmadan yerine getiren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, bu dönemde 1100 adet proje kontrolünü gerçekleştirmesinin yanı sıra, Modern Sanayi Sitesi Projesi, Asar Deresi Projesi, Basmacılar Çarşısı Projesi, Mezarlık taziye evi projesi, Ulaşım A.Ş. Binası Projesi, Gündüz Bakımevi Projesi, Kiremitocağı Mahallesi Spor Tesisi Projesi, Sporcu Konaklama Tesis Projesi’nin kontrollükleri ve fenni mesullüklerini de sürdürmeye devam etti.

Asansörlerin uygunlukları sürekli takip ediliyor

35 adet asansör uygulama projesine onay veren müdürlük, montajı tamamlanan 35 adet asansörün A tipi muayene uygunluk raporlarına istinaden tescil işlemini gerçekleştirdi. Uygunlukları karşılayamayan 27 adet asansörün tutanak altında mühürlenmesini sağlayan müdürlük, 2025 gelir tarifesi kapsamında asansör tescil işlemleri başta olmak üzere, enerji kimlik belgesi kontrolleri ile asansör mühürleme ve mühür bozma işlemlerini gerçekleştirerek belediyenin gelir elde etmesini sağladı.

15 mahalle genelinde toplam 51.3 Hektar alan içerisinde 18. Madde uygulamasının devamını sağlayan müdürlük, 153 Beyaz Masa üzerinden gelen talepler doğrultusunda vatandaşlara harita bilgisi, imar durumu bilgisi, yol açma bilgisi, su ve kanalizasyon açma bilgisi ile ruhsat ve iskan bilgisinin aktarılmasına destek oldu.