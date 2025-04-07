FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki, UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda Malta ile Gürcistan arasında oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Cansu Tiryaki, 8 Nisan 2025 Salı günü (yarın) saat 19.00’da Malta ile Gürcistan arasında oynanacak UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C2 Grubu müsabakasında görev yapacak. Malta’nın Ta’ Qali Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Cansu Tiryaki’nin yardımcı hakemliğini Arzu Görgün ve Ayşenur Karakoç üstlenecek. Müsabakada 4. hakem olarak ise Asen Albayrak görev alacak" ifadelerine yer verildi.