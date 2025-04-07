Iran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakereye inandıklarını söyleyerek, "Tüm dünya ile müzakereye açığız ve kimseyle kavga etmek gibi bir derdimiz yok. Biz gerçekten müzakere istiyoruz ama ABD’liler gerçek anlamda müzakere konusunda samimi olduğunu kanıtlamalı" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sivil toplum kuruluşları ve parti temsilcileri ile başkent Tahran’da bir araya geldi. Ramazan Bayramı’nda bölge ülkeleri liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ifade eden Pezeşkiyan, "Şu anda bu ülkelerle ilişkilerimiz geçmişe kıyasla çok daha iyi durumda. Ancak ABD ile müzakere meselesi farklı. Eğer bir ülke örneğin ABD, bizi her yönden baskı altına alıyor ve her gün tehdit ediyorsa, böyle bir ülkeyle nasıl müzakere edilebilir?" dedi.

"Karşı taraf samimi olduğunu kanıtlamalı"

Pezeşkiyan, müzakereye inandıklarını söyleyerek, "Tüm dünya ile müzakereye açığız ve kimseyle kavga etmek gibi bir derdimiz yok. Ancak aşağılanmayı da kabul etmeyiz. Müzakereyi de her şartta ve her bedel karşılığında yürütmeyiz. Peki savaş, kargaşa ve nükleer silah peşinde olmadığımızı dünyaya daha nasıl anlatabiliriz? Biz gerçekten müzakere istiyoruz ama ABD’liler gerçek anlamda müzakere konusunda samimi olduğunu kanıtlamalı. İran’ın nükleer kabiliyetlerini barışçıl olmayan amaçlarla kullanmak gibi bir niyeti olmadığı sadece benim sözüm değil aynı zamanda yüce liderimizin de fetvası" ifadelerini kullandı.