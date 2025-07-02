Düzce Üniversitesi’nin düzenlediği "2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri", büyük bir coşku ve heyecan içerisinde devam ediyor.

Mezuniyet Törenlerinin ikinci gününde; Spor Bilimleri Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Eğitim Fakültesi öğrencileri mezuniyet gururu yaşadı. Düzce Üniversitesi Stadyumu’nda gerçekleştirilen törenlere; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, Genel Sekreter Nihat Yıldız, akademik birim yöneticileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Programda; Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Akpınar, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk ile Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç konuşmalarını gerçekleştirdi. Mezunları onurlandırmak ve geleceğe uğurlamak için bir arada olduklarını belirten akademik birim yöneticileri, mezuniyetin bir yolculuğun sonu değil, yeni başlangıçların kapısını aralayan önemli bir dönemeç olduğunu söyleyerek üniversitelerin akademik bilgi üretmenin yanında karakter ve azmi şekillendiren bilim merkezleri olduğunu vurguladılar. Öğrencilere meslekleri için gerekli donanımı kazandıran akademisyenlere teşekkür eden Dekanlar, mezunların sabrı, tutkuları ve yeteneklerinin yollarını aydınlatacağını sözlerine ekledi. Mezunların meslek hayatında da ailelerinin anlayışına ihtiyacı olduğunu belirten Dekanlar, "Hiçbir sınav, engel, sizin azminizden büyük değildir" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, ülkemizin geliştikçe bilginin ve mesleklerin de profesyonelleştiğini ifade ederek sözlerine başladı. Yapay zekayla bilgiye ulaşmanın artık çok kolay olduğuna işaret eden Prof. Dr. İlhan Genç, rekabetin yoğun olduğu günümüz dünyasında mezunların başarılı olabilmeleri için yenilikleri takip etmelerinin ve kendilerini geliştirmelerinin altını çizdi. Öğrencilerin Düzce Üniversitesi’nde birey haline geldiğini söyleyen Prof. Dr. İlhan Genç, kendi ayakları üzerinde duracaklarını ve zorlukların üstesinden geleceklerini dillendirerek destekleri için ailelere de teşekkür etti.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Rektörümüz Prof. Dr. Nedim Sözbir, "Mezun öğrencilerimizin bu anlamlı gününde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Düzce Üniversitesi olarak kurulduğumuz günden bu yana sürekli ilerlemeyi hedefleyen, gelişime açık ve kararlılıkla yol alan bir üniversite olduk. Bugün 30 bini aşkın öğrencisi, 14 fakültemiz, Lisansüstü Eğitim Enstitümüz, 1 yüksekokulumuz, 10 meslek yüksekokulumuz ve 30’dan fazla araştırma merkezimiz ülkemizin saygın üniversiteleri arasında yer alıyoruz." şeklinde sözlerine başladı.

Düzce Üniversitesi’nin önemli başarılar elde ettğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, "Düzce Üniversitesi, dünya üniversiteleri sıralamalarında her yıl daha yukarılara çıkıyor. Times Higher Education 2025 Etki Sıralaması’na göre Üniversitemiz, Türkiye’de 15’inci, dünyada 401–600 aralığında ve 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında 2’nci sırada yer alıyor. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen Kurumsal Akreditasyon Belgesiyle, eğitimdeki kalitemizi resmi olarak da tescillemiş bulunuyoruz. TÜBİTAK tarafından hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde ülkemizin en başarılı üniversiteleri arasında yer almaktayız. URAP sıralamasında Türkiye’de ilk 50 içindeyiz.

Üniversitemiz, mezunların yurt içinde ilk iş bulma süresi en kısa olan üniversiteler arasında 13. sıradadır. Bu da uygulamaya dönük, güçlü eğitim anlayışımızın ve sağlam altyapımızın somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Mezunların, uzun ve sabırlı bir emeğin sonunda önemli bir başarıya ulaştığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, aldıkları bilgi ve birikimin, bundan sonraki hayatlarında en büyük güçleri olacağını söyleyerek meslek hayatlarında başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının ardından fakültelerinde ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere, Başarı Belgeleri; mezun olan öğrencilere de Mezuniyet Belgeleri, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcımları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk ile akademik birim yöneticileri ve akademisyenler tarafından takdim edildi.

Başarı ve Mezuniyet Belgelerinin takdiminin ardından Öğretmenlik ve PDR Yemini’ni hep bir ağızdan okuyan mezunlar, mesleklerine ilk adım atmanın heyecanını yaşadı.

Programın son bölümünde, Kep Atma Töreni gerçekleştirildi. Eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayarak mezun olmanın haklı gururunu yaşayan öğrenciler, keplerini atarak bu güzel anı aileleriyle birlikte tarihe not düştü.