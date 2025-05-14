DÜZCE(İHA) – Uluslararası İslam Sanatları Fuarına katılan Düzce Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Doç. Dr. Yusuf Parlak tarafından gerçekleştirilen Geleneksel El Yapımı Kağıt Atölyesi ile fuarın en çok ilgi gören stantları arasında yer aldı.

Düzce Üniversitesi, Ankara ATO’da düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’na katıldı. Düzce Üniversitesi standı, özellikle Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Doç. Dr. Yusuf Parlak tarafından gerçekleştirilen Geleneksel El Yapımı Kağıt Atölyesi büyük ilgi gördü. Dünyada ilk kez bu kapsamda düzenlenen fuarın açılışına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Açılış töreninde Emine Erdoğan tarafından yapılan kurdele kesimiyle fuarın kapıları ziyaretçilere açılırken, fuar boyunca sanat ve estetiğin İslam medeniyetiyle harmanlandığı eşsiz eserler sergilendi.

Fuar süresince Yusuf Parlak’ın yürüttüğü uygulamalı atölye çalışmaları, ziyaretçilerin hem ilgisini hem de takdirini kazandı. Katılımcılar, yüzyıllardır süregelen kağıt üretim tekniklerini yerinde görme ve deneyimleme fırsatı buldu. El emeğiyle şekillenen her bir kağıt, İslam sanatlarının incelikli ruhunu ve kültürel zenginliğini yansıtarak, fuar alanına adeta bir sanat şöleni havası kattı.

Düzce Üniversitesi; fuar boyunca hem geleneksel sanatların yaşatılmasına katkı sunarak, hem de kültürel birikimini ulusal ve uluslararası platformda başarıyla tanıtarak büyük bir takdir topladı.