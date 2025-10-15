video haber kategorisinde ikincilik ödülü kazanarak büyük başarı elde etti.

Törene Düzce Üniversitesi’nden; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert ile Proje Danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Evren Günevi Uslu, Öğr. Gör. Murat Uslu, Öğr. Gör. Oğuzhan Duman ve Öğr. Gör. Eray Ünal katıldı.

Yarışmaya 139 üniversiteden 2 bin 431 öğrenci 2 bin 312 eserle katıldı. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması; radyo yayıncılığı, haber yayıncılığı, görsel yayıncılık, dijital yayıncılık ve iletişim kampanyası alanlarındaki 12 kategoride gençlerin nitelikli eserler ortaya koymaları için önemli bir fırsat sağlıyor.

Yarışmada 3 eseri finale kalan Düzce Üniversitesi, ikincilik ödülüyle dönmenin gururunu yaşadı. Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Sena Yılmaz, Haber Yayıncılığı-Video Haber kategorisinde "Derin Arayış: Mağara Dalgıçları" projesiyle ikincilik ödülü kazanarak büyük başarıya imza attı.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Yasin Kızıl ve Samed İnan Haber Yayıncılığı-Video Haber kategorisinde Off - Road: "Elimin Çamuru" projesiyle, yine Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Samed İnan ise Görsel Yayıncılık-Video İçerik kategorisinde "Doğada Bilinen Yanlışlar" projesiyle ön değerlendirmeyi geçerek finalde yarışma başarısı gösterdi.

Ödül kazanan Sena Yılmaz ile finalde yarışan Düzce Üniversitesi öğrencilerini ve onlara danışmanlık yapan akademisyenleri tebrik eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, medya ve iletişim alanında Düzce Üniversitesi’nin referans üniversite haline geldiğine dikkat çekerek başarı çıtasını daha da yükseğe çıkarmak istediklerini vurguladı.