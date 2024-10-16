Düzce Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü tarafından “ErasmusDays” etkinlikleri kapsamında düzenlenen İspanya Günü, öğrencilerin coşkulu katılımı ile gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu’nda etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram ile öğrenciler katıldı. Erasmus+ Programı’nın, uluslararası iş birliği projelerinin sonuçlarını ve katılımcıların bireysel deneyimlerini daha geniş kitlelere tanıtmaya amaçlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bayram, Erasmus programlarının yaşattığı deneyime dikkat çekerek Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü’nün faaliyetleri ve başarılarından söz etti.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk ise, öğrencilere eğitim öğretim hayatlarında mutlaka böyle bir tecrübe edinmeleri gerektiğini vurgulayarak, Düzce Üniversitesi’nin Erasmus Programları kapsamında her zaman öğrencilerin yanında olduğunu söyledi. Öğrencilere Erasmus Programlarından birine başvurmalarını tavsiye eden Öztürk, programın keyifli geçmeni dileyerek sözlerini sonlandırdı.

Uluslararası öğrencilerin Türkiye-İspanya ilişkileri üzerine yaptıkları sunum ile başlayan program, İspanya Santiago Üniversitesi’nde gelen Carla Gonzalez Lopez ve Angel Vazquez Rendo’nun katkılarıyla zenginleşti. Düzce Üniversitesi öğrencisi Ömer Mersin’in Erasmus deneyimlerini paylaştığı video gösterimi ile devam eden etkinlikte, İspanyol öğrencilerin telaffuz yarışması ve müzik dinletisi ile keyifli anlar yaşandı.

Düzce Üniversitesi Dans Topluluğu’nun sergilediği Bachata gösterisi ile sona eren etkinlik, öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı. Öğrencilerin kültürel etkileşimde bulunması ve uluslararası deneyimlerini paylaşması için önemli bir platform sağlayan “Erasmus Days” etkinlikleri iki gün boyunca devam edecek.