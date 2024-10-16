Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. sınıf öğrencileri beyaz önlük töreni gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda ki programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Torun, Genel Sekreter Nihat Yıldız ile öğretim üyeleri, tıp fakültesi öğrencileri ve aileleri katıldı.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Torun, hayal ettikleri ve çok çalışarak Tıp Fakültesi’ni kazandıkları ve Düzce Üniversitesi ailesine katıldıkları için öğrencileri tebrik ederek sözlerine başladı. Hekimlik mesleğinin disiplin, özveri ve büyük bir sorumluluk gerektirdiğine dikkat çeken Torun, öğrencilerin karşılarına çıkacak her zorluğun, hekimlik mesleğinin ne kadar değerli olduğunu hatırlatacağını ifade etti. Hastaların hayatlarını hekimlere emanet ettiğini dile getiren Serkan Torun, öğrencilerin her zaman etik değerleri ön planda tutmalarını temenni ederek sözlerini sonlandırdı.

“Türkiye’nin İhtiyacı Olan Uzmanlık Alanlarını Tercih Edin”

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Tıp Fakültesi öğrencilerinin hekimlik mesleğine ilk adımlarını attıkları için kendilerini ve ailelerini tebrik etti. Öğrencilerin önünde zorlu bir süreç olduğunu belirten Rektör Sözbir, çok çalışarak zorlukların üstesinden gelinebileceğini sözlerine ekledi. Bilimin yanında insani değerlere de önem vermenin üzerinde duran Nedim Sözbir, öğrencilerin zora talip olmalarının, Türkiye’nin ihtiyacı olan uzmanlık alanlarını tercih etmelerinin, insanlığa hizmet etmelerinin altını çizdi. Sözbir, öğrencileri en iyi şekilde hekimlik mesleğine hazırlayan Düzce Üniversitesi akademisyenlerine de şükranlarını sunarak konuşmasını noktaladı.

Hekimliğe ilk adımın onuru ve mutluluğu

Açılış konuşmalarının ardından Beyaz Önlük Giydirme Töreni’ne geçildi. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Torun ile öğretim üyelerinin ellerinden beyaz önlüklerini giyen Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, hekimlik mesleğine adım atmanın onurunu yaşarken, heyecan ve mutluluklarını aileleriyle paylaştı.