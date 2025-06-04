Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenler Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde sürüclüre, Ankara istikametinde akıcı yoğunluk oluşturdu. Düzce geçişinde ara ara meydana gelen maddi hasarlı kazalar nedeniyle kapanan yolun kısa sürede açılması için karayolları ekipleri çalışmalar yaparken, İstanbul istikametinde ise normalin çok altında trafiğin ilerlediği görüldü. Bayram trafiğinin arefe günü geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.