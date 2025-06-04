Ağrı’da Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi çocuklar için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı tarafından organize edilen program kapsamında, çocuklar güzellik merkezine götürülerek ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakımları yapıldı.

Kızılay gönüllüleri eşliğinde kuaföre getirilen çocuklar, bayram öncesi hem moral buldu hem de kişisel bakımlarını yaptırdı. Profesyonel kuaförler tarafından saç kesimi ve bakımı yapılan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Etkinlikten memnun kalan aileler de Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, bayram öncesinde çocukların yanında olmak istediklerini belirterek, "Bayramlar paylaşmanın, dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği zamanlardır. Biz de bu kapsamda çocuklarımıza küçük bir mutluluk yaşatmak istedik. Ücretsiz saç kesimi ve bakım hizmetiyle onların bayrama daha iyi bir şekilde hazırlanmalarını sağladık. Bu tür sosyal destek projelerini sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kızılay’ın gerçekleştirdiği bu sosyal sorumluluk çalışması, kentteki vatandaşlardan da takdir topladı.