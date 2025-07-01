Düzce Üniversitesi Anaokulu tarafından düzenlenen ve Düzce Üniversitesi personelinin çocuklarının yararlandığı 2025 Yaz Okulu başladı.

Çocuk Kampüsü adıyla hayata geçirilen ve okul öncesi (4,5,6 yaş) ile ilkokul 1,2,3 ve 4.sınıf düzeyindeki çocuklara yönelik olarak planlanan yaz okulu açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, programın çocukların hem eğlenerek öğrenmelerini hem de sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerini desteklemeyi amaçladığını belirtti. Çocuk Kampüsü Yaz Okulu’nun, çocukların güvenli bir ortamda kaliteli eğitim alması ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmeleri için büyük bir fırsat olduğunu belirten Rektör Sözbir yaz okulu programının tüm çocuklar için verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Program kapsamında çocuklara; değerler eğitimi, drama, İngilizce eğitimi, ritim çalışmaları, ebru, seramik ve mutfak atölyesi ile hareket eğitimi derslerinin yanı sıra Düzce Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Böcek Müzesi gezileri ile yüzme dersleri verilecek. Çocukların akademik, sanatsal ve sportif yönden gelişimlerine katkı sağlayacak ve üçer haftalık dönemler halinde planlanan yaz okulunun ikinci dönemi 21 Temmuz 2025 tarihinde, üçüncü dönemi ise 11 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak.