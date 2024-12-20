DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, ticarileşmiş ve coğrafi işaret almış bir ürün olan Kestane balına AB Coğrafi İşaret kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından TOBB, Düzce Üniversitesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve marka, patent ve coğrafi işaretler bölgesel bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

“Düzce’nin gelişimine her alanda destek oluyoruz”

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, programda yaptığı açılış konuşmasında Düzce’nin nitelikli ve katma değeri yüksek sanayi kuruluşlarının yanı sıra, muhteşem bir doğası ve bereketli topraklarının olduğunu belirterek “Oda olarak bir taraftan sanayici üyelerimizin dijital ve yeşil dönüşümüne odaklanırken, diğer taraftan da tarım ve turizm konusunda çalışmalara da ağırlık veriyoruz.

Düzce’mizin tanıtımına ve kalkınmasına katkıda bulunmak adına ‘Düzce’ye Gelsene’ ve Düzce’den Alsana web portallarını hayata geçirdik. Bu portallar sayesinde ilimizdeki coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik değere dönüşmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Bıyık, ayrıca “Tarımsal faaliyetler konusunda paydaş kurumlarımız ile projeler geliştiriyor, üreticilerimizin markalaşma ve bilinçli üretim konularında gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz.

fındık üreticilerinin mikro işletmelerine dönüşümü projemiz tamamlanmak üzere. Projede Düzce Üniversitesi Fındık Araştırma Merkezi’ne model fındık tesisi kurduk. Burada üreticilerimiz kendi ürünlerini kabuklu olarak değil işlenmiş ve katma değeri yükselmiş ürün olarak piyasaya sürebilecekler. Bunun haricinde, TOBB’un tüm ülke genelinde başlatmış olduğu tarımda kadın eli projesini oda olarak farklılaştırmak ve geliştirmek istedik. Projeye dahil olan kadınlarımıza çeşitli tarımsal faaliyetler konusunda eğitim, danışmanlık ve mentörlük çalışmaları yürütüyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Kestane balına AB Coğrafi işaret kazandırmak için çalışıyoruz”

“Sadece üreticilerin olması tarımın gelişmesinde yeterli olmayacak. Tarım Müdürlüğümüz ve diğer paydaş kurumlarımız bugüne kadar 15 ürüne coğrafi işaret kazandırmış durumda” diyen Erdoğan Bıyık, oda olarak hali hazırda ticarileşmiş ve coğrafi işaret almış bir ürün olan Kestane balına AB Coğrafi İşaret kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Bıyık “Yaptığımız saha araştırmalarında 400 tondan fazla Kestane Balı üretildiği bilgisine ulaştık. Şu anki güncel rakamlar ile yaklaşık 700 milyon TL’lik bir hacimden bahsediyoruz. Bu ürünlerimiz ihraç edilebiliyor olsa bu rakam en az iki katı olacak ve üreticilerimiz daha fazla kazanarak ekonomik olarak güçlenecek. Biz de bu amaçla ilk olarak Düzce Kestane Balı için yine Tarım İl Müdürlüğü’müzün ve MARKA’nın katkılarıyla AB Coğrafi İşaret başvurusunda bulunduk, takibini yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda ilimize ve üreticilerimize AB Coğrafi İşaret Tescilini kazandırmış olacağız. Markalaşmak, ürünlerimizi katma değeri yüksek ticari ürünlere dönüştürmenin en önemli adımı” şeklinde konuştu.

Toplantıda; TOBB Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanı Mustafa Kemal Günay, TOBB Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclis Başkanı Kemal Yamankaradeniz, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk ve Düzce Valisi Selçuk Aslan da açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Açılış kısmının ardından seminer oturumlarıyla program devam ederken, ilk oturumda; Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe Coğrafi İşaretli Ürünlerin Denetimi ve Tescil Süreçlerini, Türk Patent ve Marka Kurumu Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Mete Kıvanç Ünaltekin Marka Tescil ve Başvuru Süreçlerini, Türk Patent ve Marka Kurumu Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı Sınai Mülkiyet Uzmanı Cengiz Adanur Patent Tescil ve Başvuru Süreçlerini, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Personeli Suat Cengiz Düzce’nin Coğrafi İşaretli Ürünlerini ve Düzce Üniversitesi TTO Fikri ve Sınai Haklar Birimi Öğr. Gör. Lokman Atik Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Çalışmaları konularındaki sunumlarını gerçekleştirdiler.

Günün ikinci ve son oturumunda, TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel ve TOBB UYUM Sınai Haklar Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Dalkıran Coğrafi İşaretli Ürünlerin Denetimi ve Hukuki Uyuşmazlıklar ile Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ulusal ve AB Tescil Süreçleri konulu sunumlarını gerçekleştirirken, programın son konuşmacısı İhracat Satış ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Kurtuluş da Coğrafi İşaretli Ürünlerde e-Ticaret ve e-İhracat konusundaki sunumunu gerçekleştirdi.

Marka, Patent ve Coğrafi İşaretler Bölgesel Bilgilendirme Semineri soru cevap ve hediye takdimleri ile sona erdi.