Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Özel İdaresi araç parkına giderek kış tedbirleri çerçevesinde denetim gerçekleştirdi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kış mevsiminin gelmesi ve kar yağışının beklenmesiyle birlikte İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler de teyakkuza geçti. Vali Selçuk Aslan, İl Özel İdaresi kademesini ziyaret ederek kış tedbirleri kapsamında araçların göreve hazırlığını denetleyerek, çalışmalar hakkında Genel Sekreter Nuri Çelik’ten bilgi aldı.

Vali Aslan, karla mücadele çalışmaları daha etkin yürütülmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını, karla mücadele ekiplerimiz 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmete hazır olduğunu söyledi.