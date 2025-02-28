Düzce Belediyesi Sosyal Tesisleri Ramazan-ı Şerif’in gelmesi ile birlikte hazırlıklarını tamamladı. Erguvan, Aydınpınar Sosyal Tesisleri ile Mutfak Sanatları Merkezi’nde iftar menüleri oluşturulurken Millet Bahçesi, Asar Kemer Park iftar sonrası vatandaşlara açık olacak, 23 Nisan Parkı Kahvaltı Evi ise Ramazan’ın ilk haftası hariç diğer günler hizmetlerine devam edecek.

Düzce Belediyesi, Ramazan’da her alanda sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeyi sürdürürken vatandaşların büyük ilgi gösterdiği sosyal tesislerde de düzenleme yaptı. İftar programlarında hem uygun bütçeli hem de lezzetli yemeklerle vatandaşlara hizmet verecek olan Beltur A.Ş. Erguvan, Aydınpınar Sosyal Tesisleri ile Mutfak Sanatları Merkezi için birbirinden farklı çok çeşitli menüler hazırladı. İftarda rezervasyon sistemiyle hizmet verecek sosyal tesislerde menü içerikleri belirendi.

İFTARDAN SONRA AÇIK

Ramazan ayı boyunca manevi hassasiyetleri göz önünde bulunduran Beltur A.Ş. gün içinde aperatif menülerle hizmet veren Millet Bahçesi, Asar Kemer Park ve 23 Nisan Parkı’nda da yeni düzenleme yaptı. Millet Bahçesi ve Asar Kemer Park iftardan sonra hizmete açılacak. 23 Nisan Parkı Kahvaltı Evi ise iç mekanlarında yapılacak bakım çalışması nedeniyle Ramazan’ın ilk haftası kapalı kalacak, daha sonra hizmetlerine devam edecek. Öte yandan dezavantajlı bireylerin istihdam edildiği Kusursuz Kafe ise Ramazan boyunca hizmet vermeyecek, onarım ve tadilatlarının ardından Ramazan Bayramı sonrası misafirlerini ağırlamaya devam edecek.