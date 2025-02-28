Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan başarılı bir operasyonla, 71 yaşındaki R.G. isimli erkek hastanın şah damarında tespit edilen yüzde 99 oranındaki tıkanıklık giderildi.

Burdur’da baş dönmesi ve bayılma şikayetleriyle hastaneye başvuran 71 yaşındaki R.G.’nin yapılan tetkiklerinde, şah damarında ileri derecede daralma olduğu belirlendi. Hayati risk taşıyan bu durum üzerine Burdur Devlet Hastanesi’nde görevli uzman hekimler tarafından acil olarak ameliyat kararı alındı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. Tarık Taştekin ve Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. Nilgün Yazıksız’ın gerçekleştirdiği "karotis endarterektomi" operasyonuyla, damardaki tıkanıklığa neden olan plak temizlendi. Başarıyla tamamlanan ameliyat sonrası hastanın şikayetlerinin tamamen geçtiği ve sağlığına kavuşarak taburcu edildiği öğrenildi.

Yetkililer, Burdur Devlet Hastanesi’nde bu tür ileri düzey cerrahi operasyonların başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, vatandaşların sağlık sorunlarıyla ilgili erken tanı ve tedavi için zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini vurguladı.