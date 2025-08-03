Düzce’nin Akçakoca ilçesi liman mevkii, son yıllarda olta balıkçıları tarafından en çok tercih edilen yerler arasında yer alıyor.

Kıyı balıkçılığı ilgi görmeye devam ediyor. Son yıllarda ise amatör olta ve kıyı balıkçıları Akçakoca ilçesi liman mevkiine büyük ilgi gösteriyor. Olta balıkçılığını severek yaptığını belirten balıkçılar, genelde burada ikamet edenlerin olta balıkçılığına ilgisinin olduğunu belirterek, "Olta balıkçılığı insanların ruhsal olarak dinlendiği bir ortam. Gördüğünüz gibi kıyı olta balıkçıları ile dolu. Hava temiz, deniz temiz" dedi.