DÜZCE(İHA) – Yurtta etkili olması beklenen kar yağışı ile ilgili Düzce Belediyesi tüm hazırlıklarını yaptı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte 24 saat esasına göre 53 araç, 148 kişi sahada karla mücadele edecek.

Düzce Belediyesi beklenen kar yağışı öncesi tüm hazırlıklarını yaptı. 5 Şubat 2025 Çarşamba gününden itibaren etkisini göstermesi beklenen kar yağışı öncesinde, belediye ekipleri, vatandaşların yağıştan olumsuz etkilenmemesi için karla mücadeleye hazır hale geldi. Düzce Belediyesi, karla mücadelede etkin bir şekilde çalışabilmek adına önemli tedbirler aldı. Bahçeşehir, Aziziye ve Fevzi Çakmak bölgeleri, koordinasyon merkezi olarak belirlendi.

Araçlar kar küremeye hazır

Ulaşımın aksamaması için kar küreme araçları hazırlandı. Ayrıca, kar yağışı sırasında meydana gelebilecek don ve buzlanmalara karşı tuzlama araçları da görev başı yapacak. Düzce Belediyesi, karla mücadele çalışmaları için 7 adet kar bıçaklı tuzlama aracı, 15 küreme aracı, 3 greyder, 2 kar bıçaklı kamyon, 3 vidanjör, 3 kanal açma ve 20 pikap aracıyla birlikte toplam 53 araç ve 148 personel görevlendirdi. Karla mücadelede kullanılmak üzere 250 ton agrega ve 350 ton tuz depolandı.

Ekipler, kar yağışı süresince 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecek. Karla mücadele, ana arterler başta olmak üzere tüm mahallelerde etkin bir şekilde yürütülecek.