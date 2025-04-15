Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kadın voleybol takımı, yeni sezon planlamaları kapsamında geçtiğimiz sezon Göztepe forması ile 1. Lig’de şampiyonluk yaşayan Pasör Duygu Güncü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2014 ve 2017 yılları arasında 3 sezon Manisa BBSK forması giyen Duygu Güncü yuvasına geri döndü.

2025-2026 sezonu planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kadın voleybol takımı, oyuncu transferine de başladı. Manisa BBSK, son iki sezondur Göztepe forması giyen, geçtiğimiz yıl KFC 1. Lig’de şampiyonluk yaşayan Duygu Güncü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Halil Onultmak Spor Tesislerinde düzenlenen imza töreninde Voleybol Şube Başkanı Murat Kümüştekin ile Sportif Direktör Caner Doğançay yer aldı. Güncü, "3 sezon formasını terlettiğim kulübüme, evime döndüğüm için çok mutluyum. O günden bugüne çok önemli tecrübe kazandığımı düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon Göztepe ile yaşadığımız şampiyonluğu Manisa BBSK formasıyla tekrarlamak istiyorum. Kulübün de yeni sezon planlaması ve hedefi de bu yönde. Manisa’ya döndüğüm için çok mutluyum" dedi.

Murat Kümüştekin: "Yeni sezon planlamalarımız kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Manisa BBSK Voleybol Şube Başkanı Murat Kümüştekin, "Yeni sezon planlamalarımız kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk olarak Caner Doğançay hocamız ile Sportif Direktör olarak anlaştık. Ardından Başantrenörlük görevi için Görkem Kazan ile sözleşme imzaladık. Kadromuzu güçlendirmek için de geçtiğimiz sezon Göztepe forması ile 1. Lig’de şampiyonluk yaşayan Duygu Güncü’yü renklerimize bağladık. Atılan imzanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Pasör pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki Duygu Güncü, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 yılları arasında Manisa BBSK forması giydi. Güncü, kariyeri boyunca Galatasaray, Ata Spor Kulübü, Salihli Belediyespor, Kuzeyboru, Edremit Belediyesi Altınoluk, Merinos SK ve Göztepe’de de oynadı.