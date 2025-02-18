Eskişehir’de yere sigara izmariti atanlara para cezası uygulanacağı açıklanmasına rağmen çevreyi kirleten vatandaşlar tepkiye neden oluyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi ortak karar alarak kent merkezinde yere sigara izmariti atanlara 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacağını geçtiğimiz gün açıkladı. Çevre kirliliğini azaltmak amacıyla yapılan çalışma Eskişehirliler tarafından olumlu karşılanırken, bazı vatandaşların alınan karara uymadığı görüldü. Özellikle kent merkezinde kaldırımların aralarına ve kenarlarına yasak kararına rağmen atılan sigara izmaritleri dikkat çekti. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan esnaf, duyarsız davranan vatandaşlara tepkisini dile getirdi.

"Bence daha tüm vatandaşların yasaktan haberi yok"

Hem dükkanın önünü temiz tutmak hem de alınan karara uymak için tezgahının altında kül tablası bulunduran Nurullah Boz, "Biz sigaralarımızı kül tablasına atıyoruz ama bazı vatandaşlar yine sokağa atıyor. Bence daha tüm vatandaşların yasaktan haberi yok. Bilmeyenler bunu yapıyor, bilenler yapmıyor. Yine de şimdiden azalma var. Eskiden yerlerde daha çok izmarit olurdu" dedi.

"Karara rağmen çevreye izmarit atıyorlar"

Esnaf Nazif Arslan Giray, "Karara rağmen çevreye izmarit atıyorlar, hala devam ediyorlar. Dükkanının önüne müşteriler izmarit atıyor, ben ne yapayım? Bu durum beni rahatsız ediyor ama bir şey diyemiyoruz. Ben kendim sigara kullanmıyorum" şeklinde konuştu.

"Vatandaş ‘Ben izmariti atmazsam belediyeye çöpçü mü alırlar’ diyor"

Aktar Koray Özkılıç ise, kararın yerinde ve doğru olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Geç bile kalındı ama hiçbir şey takip edilmediği için neticeye ulaşabileceğine inanmıyorum. Bugün başka ülkelere bakıyorum, adamların sistemi çöp atmaya değil de kirletmemeye ayarlı. Burada sabah dükkanı süpürürken adam sigara izmariti atıp, ‘Ben izmariti atmazsam belediyeye çöpçü mü alırlar’ diyor. Mantığa bakın. Gavur dediğin insanların memleketinde yerler pırıl pırıl."