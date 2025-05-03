Dünyada nesli tükenmekte olan Ur kekliği Erzurum’un İspir ilçesinde görüntülendi.

Urkeklik veya Hazar kekliği olarak bilinen ve (Tetraogallus caspius), sülüngiller (Phasianidae) familyasından bir kuş türü olan keklik İspirdde profesyonel dağcı Bülent Erkan tarafından Yedigöl kırsalında kayıt altına alındı.

Avlanması yasak olan ve tespit edildiğinde ağır cezai yaptırımların uygulandığı Ur kekliğini görüntülemek için büyük çaba gösteren Bülent Erkan, "Ur keklikleri görüntülerini çekmek çok zor. Bunu başardım. Ur keklikleri koruma altında bir tür. Nesli tükenmek olan kuşlardan. Avlanması yasak. İspir coğrafyasında böyle bir kuşu görüntülemekten dolayı çok mutlu oldum" dedi.

İspir’in doğa turizmi anlamında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Bülent Erkan, doğaya ve çevreye sahip çıkılmasını ve bu güzelliklerin herkes tarafından görülmesi gerektiğini belirtti.