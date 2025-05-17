Dünyaca ünlü ressam Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, Kocaeli’de bulunan Seka Sanat ve İhtisas Merkezi’ne övgülerde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sanat, edebiyat ve kültür etkinliklerinin yanı sıra bu alanda üstün çalışma ve hizmetleri olan sanatçıları kentteki vatandaşlarla buluşturuyor. Seka Sanat İhtisas Merkezi’ni bu kapsamda kentin kültür havzası haline getiren büyükşehir, şimdi de dünyaca ünlü ressam Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan’ı ağırladı. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, grafik sanatının öncüsü olan Prof. Dr. Tekcan, "Sanatın Toplum Yaşamına Katkısı" konulu söyleşi gerçekleştirdi. Seka Sanat İhtisas Merkezi’nin sergi salonunda gerçekleştirilen söyleşiyi sanatçının eşi ve kızının yanı sıra; sanatçılar, sanatseverler ile çok sayıda Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi izledi. Söyleşisinin kısa bir süre önce açılan "30 Doğu Meridyeni Kocaeli Resim ve Sanat Koleksiyonu Sergisi-Bir Zaman Fraktalı" sergisinin önünde yapılması duayen sanatçıdan unutulmayacak övgü aldı.

"Sanat olmazsa olmaz"

"Sanatın içinde sanat konuşacağımı hiç düşünmüyordum" diyen Tekcan, "Ben buraya gelirken bir konferans salonunda konuşurum diyordum. Ama görüyorum ki son derece güzel bir sanat merkezinde ve sanatın içinde sizlerle bir araya geldim. Görsel bir şölen içindeyim. Çok mutluyum. Sanat olmazsa olmaz. Şu atmosferde sizlerle olmak ve sanat konuşmak, bana bu yaşta anlatılmaz bir mutluluk veriyor." sözleriyle duygularını pekiştirdi.

65 yılını sanata adadı

Sanatçı Tekcan, konuşmasını 65 yılını sanata adamış bir hoca olarak yapacağını kaydetti. İnsanoğlunun belli bir yaşta sanat eğitimine başlaması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, "Buna yaratıcılık yaşı diyoruz. Ortaokulu bitirdiğinizde sanat eğitimine başlamazsanız daha sonra zor oluyor. Mozart, Beethoven, Schubert, Dede Efendi sanatçıdır. Onlara benzeyen eserler yapanlar ise icracıdır. Sanatçılar ise başkalarına benzemeyen kimlik oluşturan kişilerdir. Sanatçı farkındalık yaratır. Kendi kimliğiyle varlığını ispatlayan kişiye sanatçı denir." şeklinde konuştu.