Kırşehir’de ’Dünya Tersine Günü’ etkinliğinde bir grup genç erkeklere çiçek dağıttı.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyesi bir grup genç Cacabey Meydanı’nda toplumda yaygın olan kalıplaşmış rollere dikkat çekmek için etkinlik düzenledi. ’Dünya Tersine Günü’ etkinliğinde alışılmışın dışında bir uygulamayla kadınlar yerine erkekler çiçek aldı. Etkinliğe katılan erkekler kendilerine çiçek verilmesi karşısında mutlu olduklarını söyledi. Cengiz Avşar adlı vatandaş hep kadınların çiçek aldığını, bugün kendinin alınca mutlu olduğunu söyledi. Gençlik Meclisi Üyesi Sıla Köksalan da düzenlenen etkinlikle ilgili, "Büyükleri mutlu kılmak istedik. Kadınlar ve erkekler üzerinde adil davranmaya çalıştık" dedi.